Московский зоопарк пригласил горожан в павильон изъятых у браконьеров рептилий

Генеральный директор Московского зоопарка пригласила гостей и жителей столицы в теплый павильон «Конфискат» на старой территории зоопарка.

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— Выставка рассказывает о жизни редких рептилий, пойманных контрабандистами. На ней представлены не только змеи, хамелеоны и ящерицы, пострадавшие от незаконной торговли, но и подробно рассматривается процесс контрабанды экзотических животных, — написала она в своем Telegram-канале.

Акулова отметила, что уникальные экспонаты были собраны благодаря работникам таможни международного аэропорта Домодедово. Она подчеркнула, что все рептилии ярко отражают суть такого явления, как «контрабанда».

Генеральный директор столичного зоосада добавила, что в последнее время многие заводят дома экзотических питомцев: птиц, амфибий, млекопитающих или рептилий. Однако лишь немногие задумываются о том, как эти животные попадают в руки продавцов: большая часть таких животных продается вне закона настоящими браконьерами.

Она подчеркнула, что цель создания павильона «Конфискат» — привлечь внимание общественности к проблеме контрабанды редких животных.