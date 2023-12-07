Новогодняя выставка откроется в Музее Победы
В Музее Победы 13 декабря состоится открытие праздничной выставки «Новый год. Тыл приближает Победу». Данная экспозиция создана при сотрудничестве с Музеем истории шоколада и какао города Москвы. Об этом в четверг, 7 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.
— В преддверии Нового года жители и гости столицы смогут узнать, как в годы Великой Отечественной войны в нашей стране готовились к встрече главного зимнего праздника и даже в такое суровое время продолжали верить в чудо, — рассказали в Музее.
В рамках выставочной экспозиции гостям мероприятия продемонстрируют свыше шестидесяти экспонатов из фондов двух Музеев. К их числу относятся елочные игрушки, украшения, подлинные кондитерские упаковки 1930-1940-х годов, а также тематические формы.
Филиал Музея Победы — музей «Г.О.Р.А.» — приглашает москвичей и гостей столицы на интерактивное крио-шоу «Змей Горыныч на горе». Новогодняя программа пройдет 23 и 24 декабря, а также 3, 5 и 7 января 2024 года.
В Музее Победы 12 декабря откроется однодневная фотовыставка «Основной закон», посвященная 30-летию Конституции Российской Федерации. В экспозицию войдут архивные кадры и современные снимки.