Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра с Днем гражданской авиации

Пилоты Московского авиацентра совершили более 190 экстренных вылетов с начала года. Они были задействованы в эвакуации пострадавших в дорожно-транспортных и других происшествиях и госпитализации больных, восемь раз принимали участие в тушении крупных возгораний. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

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«В столице создана уникальная авиационная служба экстренного реагирования. В ее составе — пять пожарных, пять санитарных вертолетов и вертолет-разведчик для мониторинга обстановки при крупных происшествиях. Мы пополняем авиационно-техническую базу авиацентра, обучаем персонал», — рассказал Мэр Москвы.

За последнее время был открыт цех планового техобслуживания и ремонта воздушных судов. Теперь ремонтировать пожарные и санитарные вертолеты можно на аэродроме, где базируется техника. Это позволяет сократить время вынужденного простоя.

В Москве организованы вертолетные площадки при медицинских учреждениях. С этого лета санитарные вертолеты начали дежурить на территории Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», а на днях — на площадке Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Кроме того, разработаны новые программы подготовки пилотов в собственном учебном центре, открытом год назад.