Как Москву украсили к Новому году

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Двойники Владимира Ленина и Иосифа Сталина на Никольской улице в Москве
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Двойники Владимира Ленина и Иосифа Сталина на Никольской улице в Москве 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Новогодние украшения у Большого театра в Москве
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Новогодние украшения у Большого театра в Москве 
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Украшенный к Новому году центр Москвы
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Украшенный к Новому году центр Москвы 
© Александр Авилов/Агентство «Москва»
Карусель на ГУМ-ярмарке на Красной площади
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Карусель на ГУМ-ярмарке на Красной площади 
© Максим Чурусов/ТАСС

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Украшенный к Новому году центр Москвы
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Украшенный к Новому году центр Москвы 
© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»
Новогодняя инсталляция на Манежной площади в Москве
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Новогодняя инсталляция на Манежной площади в Москве 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Новогодняя инсталляция на одной из улиц Москвы
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Новогодняя инсталляция на одной из улиц Москвы 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Девушки на Красной площади в Москве
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Девушки на Красной площади в Москве 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Новогодняя инсталляция на одной из улиц Москвы
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Новогодняя инсталляция на одной из улиц Москвы 
© Владимир Астапкович/РИА Новости

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Новогодняя инсталляция на площади перед зданием Государственного академического Большого театра в Москве
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Новогодняя инсталляция на площади перед зданием Государственного академического Большого театра в Москве 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Девушка фотографируется возле новогодней инсталляции на площади перед зданием Государственного академического Большого театра в Москве
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Девушка фотографируется возле новогодней инсталляции на площади перед зданием Государственного академического Большого театра в Москве 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Новогодняя иллюминация на фасаде Центрального универсального магазина (ЦУМ) в центре Москвы
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Новогодняя иллюминация на фасаде Центрального универсального магазина (ЦУМ) в центре Москвы 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Девушка с покупками на одной из улиц Москвы
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Девушка с покупками на одной из улиц Москвы 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Молодые люди на Красной площади в Москве
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Молодые люди на Красной площади в Москве 
© Алексей Майшев/РИА Новости

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Девушка фотографируется на Красной площади в Москве
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Девушка фотографируется на Красной площади в Москве 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Отдыхающие на Красной площади в Москве
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Отдыхающие на Красной площади в Москве 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Новогодняя инсталляция на одной из улиц Москвы
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Новогодняя инсталляция на одной из улиц Москвы 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Девушки фотографируют на Красной площади в Москве
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Девушки фотографируют на Красной площади в Москве 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Отдыхающие у Красной площади в Москве
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Отдыхающие у Красной площади в Москве 
© Алексей Майшев/РИА Новости

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Дети катаются на карусели на Красной площади в Москве
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Дети катаются на карусели на Красной площади в Москве 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Люди на Красной площади в Москве
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Люди на Красной площади в Москве 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Девушки у новогодней елки в ГУМе
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Девушки у новогодней елки в ГУМе 
© Сергей Карпухин/ТАСС
Новогодняя елка в ГУМе
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Новогодняя елка в ГУМе 
© Сергей Карпухин/ТАСС
Новогодняя ель на Лубянской площади в Москве
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Новогодняя ель на Лубянской площади в Москве 
© Сергей Савостьянов/ТАСС

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Люди на Манежной площади в Москве
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Люди на Манежной площади в Москве 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве
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ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве  
© Максим Чурусов/ТАСС
Новогодний шарик на ёлке на одной из улиц Москвы
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Новогодний шарик на ёлке на одной из улиц Москвы 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
Звезда на Никольской башне московского Кремля
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Звезда на Никольской башне московского Кремля 
© Владимир Астапкович/РИА Новости

Как и в предыдущие годы, к наступлению 2024 года Москва преобразилась. Город украсили более 4,9 тысячи световых декораций, рассказал заместитель мэра города Петр Бирюков.

В центр столицы вернулись восемь больших световых арок, напоминающих фасады главных театров Москвы. В парке Победы установили гигантский елочный шар высотой 20 метров, а световые опоры в «Зарядье» украсил «новогодний серпантин». Полюбившаяся москвичам и гостям столицы инсталляция «Полярные медведи» заняла свое место в Ростокино.

Одно из главных туристических мест Москвы — Парк Горького — тоже нарядили к празднику. В парке появились белые ели с игрушками и открылся самой большой в городе каток. Впервые за несколько лет частью ледовой аллеи стала Пушкинская набережная.

Традиционная новогодняя ГУМ-ярмарка заработала на Красной площади. Здесь россияне уже могут окунуться в атмосферу праздника: покататься на коньках или каруселях под новогоднюю музыку, отведать аппетитные угощения и, конечно, купить подарки и сувениры.

Как Москву украсили к новому 2024 году — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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