Ремонт Лихачевского моста завершили на севере Москвы

В Северном административном округе столицы завершился капитальный ремонт Лихачевского моста через реку Лихоборку. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 7 декабря.

На время проведения работ движение транспорта не ограничивали полностью — вместо этого ввели поэтапное перекрытие полос с сохранением движения в каждом направлении. Специалисты обновили мост, уложили прочное асфальтобетонное покрытие и нанесли дорожную разметку.

— В рамках проекта восстановили балки и опоры пролетного строения, заменили мостовое полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, обновили барьерное и перильное ограждения, — рассказал Бирюков.

В текущем году специалисты провели ремонтные работы на девяти мостах, при этом был произведен капитальный ремонт на двух объектах. Кроме того, на 34 строениях были заменены деформированные швы.