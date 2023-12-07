Собянин рассказал о строительстве новых пешеходных мостов в Москве

Сразу семь пешеходных мостов в столице на сегодняшний день находятся на стадии проектирования или строительства. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Они свяжут людей, живущих и работающих на разных берегах московских рек, сделают наш город еще удобней, — отметил он.

Так, мост через Нагатинский затон уже готов на 15 процентов, мост через реку Яузу, вблизи МГТУ имени Н.Э. Баумана — на 19 процентов, а работы на мосту через Водоотводный канал близятся к завершению, готово почти две трети. Пешеходные мосты будут готовы к 2026 году, заключил Собянин в своем личном блоге.