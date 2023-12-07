Пресс-служба Московского зоопарка в четверг, 7 декабря, поделилась забавными кадрами с манулом Тимофеем.

На видео палласов кот неспешно ходит по высоким реечкам своего вольера, после чего решает прекратить разминку. Представитель семейства кошачьих грациозно садится, образую пушистый шарик.

— Перед вами уникальное физическое явление: медленное формирование идеальной формы шара из одной особи дикого кота манула. Условия проведения эксперимента: -11 градусов по Цельсию, — следует из подписи к публикации.

Утром 7 декабря пресс-служба столичного зоосада поделилась кадрами завтрака камышового кота Заури. На видео заметно, с каким аппетитом представитель семейства кошачьих дегустирует свежее мясо.

Московский зоопарк 1 декабря опубликовал кадры прогулки манула Тимофея. К снегу палласов кот все еще привыкает. На видео, которым поделился зоосад в первый день зимы, палласов кот с опаской и неторопливостью пробирается по заснеженному вольеру. Возможно, первый день самого морозного сезона в году смутил Тимошу.