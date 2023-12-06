Собянин: Новый съезд на ТТК с Нижегородской улицы запустят до конца года

Новый въезд с Нижегородской улицы на Третье транспортное кольцо (ТТК) будет запущен до конца этого года. Об этом в среду 6 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Здесь уже положили асфальт, сделали освещение, дождевую канализацию и автоматическое регулирование движения. Заканчиваем строительство двух подземных пешеходных переходов в районе дома 102 на Нижегородской улице, — рассказал он.

По словам мэра, сейчас рабочие продолжают возводить многоуровневую развязку для съезда с МСД на Каширское шоссе в сторону области в Москворечье-Сабурове. По проекту там появится эстакада длиной больше 300 метро и дороги общей протяженностью свыше 1,7 километра.

Сама эстакада должна поехать уже к следующему лету. Кроме того, городские власти начали приводить в порядок улицу Кульнева в Дорогомилове. Все эти работы будут завершены до 2026 года, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также в ТиНАО продолжается строительство нового дублера Киевского и Калужского шоссе — дороги Мамыри — Пенино — Шарапово. Дорога, общая протяженность которой составит 10,2 километра, готова уже на 65 процентов.