Собянин: Новый съезд на ТТК с Нижегородской улицы запустят до конца года
Новый въезд с Нижегородской улицы на Третье транспортное кольцо (ТТК) будет запущен до конца этого года. Об этом в среду 6 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Здесь уже положили асфальт, сделали освещение, дождевую канализацию и автоматическое регулирование движения. Заканчиваем строительство двух подземных пешеходных переходов в районе дома 102 на Нижегородской улице, — рассказал он.
По словам мэра, сейчас рабочие продолжают возводить многоуровневую развязку для съезда с МСД на Каширское шоссе в сторону области в Москворечье-Сабурове. По проекту там появится эстакада длиной больше 300 метро и дороги общей протяженностью свыше 1,7 километра.
Сама эстакада должна поехать уже к следующему лету. Кроме того, городские власти начали приводить в порядок улицу Кульнева в Дорогомилове. Все эти работы будут завершены до 2026 года, написал Собянин в своем Telegram-канале.
Также в ТиНАО продолжается строительство нового дублера Киевского и Калужского шоссе — дороги Мамыри — Пенино — Шарапово. Дорога, общая протяженность которой составит 10,2 километра, готова уже на 65 процентов.
Недавно стало известно, что трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени. Ей присвоят название «Восток» — ранее такое наименование было у дороги от Москвы до Казани. Для продления трасс в ее состав также включат участок дороги М-7 «Волга» Казань — Дюртюли.