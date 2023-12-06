Московских школьников пригласили принять участие в олимпиаде по программированию
Учащиеся московских школ смогут принять участие в Открытой олимпиаде по программированию.
Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.
«Столичные школьники, увлекающиеся информатикой, могут принять участие в Открытой олимпиаде по программированию. Отборочный этап на нее стартовал и продлится до 15 января», – говорится в сообщении.
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте inf-open.ru, добавили в пресс-службе.
«На отборочном этапе школьникам предстоит выполнить девять задач. Решением каждой будет исходный код программы на С++ и других установленных языках программирования. Лучшие участники пройдут в финальный этап, который состоится в марте», – пояснили в ведомстве.