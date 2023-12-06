Музей Победы запустил голосование за лучшую новогоднюю открытку

На сайте Музея Победы в среду, 6 декабря, началось онлайн-голосование за лучшую новогоднюю открытку. Пользователи могут ознакомиться с виртуальной выставкой, в которую вошли рисунки участников международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Музея Победы.

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Всего на конкурс прислали более 22 тысяч рисунков не только из разных уголков России, но и из Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызской и Тунисской Республик, Королевства Марокко. Голосование продлится до 14 декабря, а уже 15 декабря станут известны имена победителей в номинации «Приз зрительских симпатий» — по пять в каждой возрастной категории.

Кроме того, все желающие смогут выбрать понравившиеся открытки и отправить их своим близким, друзьям и коллегам.

— Традиционно самыми активными стали самые юные участники, они отправили почти по восемь тысяч работ в возрастных категориях 6-8 и 9-11 лет. Конкурсантов старше 18 лет набралось почти 900. А самому старшему участнику исполнилось 98 лет, — сообщили в пресс-службе Музея Победы.

В предстоящие новогодние праздники Музей Победы увеличит время работы.