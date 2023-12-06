Москвичам рассказали, чем уникальны занятия в проекте "Учебный день в музее"

Более 88 тысяч столичных школьников приняли участие в проекте "Учебный день в музее" в предыдущем учебном году. На этих занятиях школьники при помощи музейной экспозиции и представленных в ней предметов узнают новый материал по истории, литературе, иностранным языкам, физике и другим предметам. Кураторы проекта рассказали Москве 24, какие возможности открывает такой формат. Знания на практике В проекте "Учебный день в музее" в предыдущем учебном году поучаствовали больше 88 тысяч ребят из 273 школ и колледжей, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Программа позволяет столичным преподавателям организовывать полноценные уроки в музейных пространствах. В целом в проекте задействовано более 30 площадок, доступно свыше 30 уроков, а больше 110 – в онлайн-формате. Например, геометрические основы – свойства окружностей и секторов – школьники изучали в Государственном музее обороны Москвы на примере городской системы ПВО времен Великой Отечественной войны. А по скафандрам в Музее космонавтики узнали о давлении газов. Благодаря таким урокам дети не просто изучают теорию, а используют полученные знания на практике, проходят тесты и выполняют различные задания. Русский язык в космосе Узнать, на каком языке общаются космонавты МКС, почувствовать себя настоящим экспертом по коммуникации в космосе, изучить строение аппаратов, которые бороздили внеземное пространство, – все возможно благодаря уроку "Русский язык – язык международного общения" в мемориальном Музее космонавтики. Об этом Москве 24 рассказала учитель русского языка и литературы Цифровой школы, автор урока Элина Стрейкмане. "Сначала ребята узнают, что такое руслиш, для этого им предоставляется печатная памятка и небольшая выдержка из интервью астронавта, также они читают о важности русского языка для работы в космосе и изучают экспонаты музея", – рассказала преподаватель. Одно из практических занятий – сопоставить изображение выставочных объектов из зала "Международное сотрудничество" с текстовыми материалами – интересными фактами и названиями. Преподаватель считает, что благодаря такому формату школьники могут познакомиться с лексическими, грамматическими, стилистическими особенностями русского языка в необычном интерактивном формате, а также расширить словарный запас. Кроме того, так ребята понимают, что все полученные в школе знания можно применить на практике. А еще такие занятия – интерактивны. Школьники не просто сидят за партами и учебниками, а проводят целую исследовательскую работу – смотрят, ищут, соревнуются между собой, что делает образовательный процесс еще более увлекательным. Заповедные многогранники Памятники русского деревянного зодчества в Коломенском стали наглядным материалом для решения задач по теме "Многогранники" (с ней старшеклассники знакомятся на уроках геометрии на базовом уровне). Благодаря архитектурным объектам можно рассчитывать объемы и площади поверхностей многогранников, а также строить осевые сечения пространственных фигур, рассказал Москве 24 один из авторов урока — методист по математике Института развития профильного обучения Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук, член Союза писателей России Григорий Самойлик. "В Коломенском находится множество памятников архитектуры, которые интересны не только с исторической, но и с математической точки зрения, поскольку они составлены из многогранников. На таком занятии учащиеся могут увидеть эти фигуры, найти объемы, рассчитать площадь их поверхности", – рассказал методист. Одно из практических заданий – познакомиться с архитектурой башен Сумского и Братского острогов и выявить многогранники, из которых они состоят. Затем нужно изобразить их в рабочем листе, построив осевые сечения каждой фигуры. Следующий этап – вычислить площадь боковой и полной поверхности одного из фрагментов здания. Методист уверен, что благодаря такому подходу учащиеся начинают понимать, для чего математика нужна в реальной жизни. А еще, такие уроки – это возможность для школьников лишний раз посетить музей, познакомиться с историей и архитектурой, что тоже важно для развития личности, заключил методист. Английский с музыкой В свою очередь, окунуться в атмосферу прошлого века, узнать о творчестве великого русского композитора и музыканта, освоить новое и повторить изученное предлагают школьникам на уроке английского языка в мемориальном музее А. Н. Скрябина. Об этом Москве 24 рассказала один из авторов урока, методист по иностранным языкам Городского методического центра департамента образования и науки Москвы Елена Жукова. По ее словам, как только школьники переступают порог музея, они переносятся в эпоху серебряного века, соприкасаются с жизнью и творчеством автора, проникаются атмосферой того времени и могут оценить вклад композитора в культуру. Причем цветосветовой аппарат для домашних исполнений изготовили по его собственным эскизам для симфонической поэмы "Прометей". Одно из заданий рабочего листа как раз посвящено этому изобретению, добавила Жукова. "Еще одна задача – найти определенные предметы обстановки квартиры и описать их. Скрябин безумно любил инновации. Он был один из первых, у кого в Москве появился телефон. Его номер учащиеся узнают, решив небольшую математическую задачу", – отметила автор. Как стать участником? Присоединиться к занятиям может любое учебное учреждение, подведомственное департаменту образования и науки Москвы. Для этого на сайте проекта необходимо выбрать музей и урок, который соответствует возрасту ребенка, а также дату проведения, после чего останется лишь зарегистрироваться (это обязательный этап) и получить подтверждение от руководства школы и сотрудников Института развития профильного обучения МГПУ. К каждому занятию разработаны текстовые и практические задания, сценарии и списки литературы. Перед учебным днем преподаватель должен скачать эти материалы на сайте проекта и распечатать для каждого ученика. При необходимости педагог может заранее проконсультироваться с куратором и посмотреть экспозицию, которая будет задействована во время урока.