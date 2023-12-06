Новую поликлинику построят в поселении Рязановском по городской программе

В ходе реализации программы стимулирования создания мест приложения труда инвестор возведет в поселении Рязановском, расположенном в ТиНАО, детско-взрослую поликлинику, где появится свыше двухсот новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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— Поликлиника на 560 посещений в смену появится в поселении Рязановском по адресу улица Любучанская, 13. Площадь будущего объекта — 9,2 тысячи квадратных метров, инвестиции в реализацию проекта составят около 800 миллионов рублей. В результате будет создано более 200 рабочих мест, — рассказал он.

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