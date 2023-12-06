Снабжающие Москву водохранилища переведены на зимний режим работы

«На водосборной территории в Московской, Смоленской и Тверской областях в настоящее время сформировался устойчивый снежный покров. В связи с этим все 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы», – сказал Бирюков.