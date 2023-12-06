Электробусы начали работать на маршруте м2 в Москве

Электробусы начали работу на маршруте м2 в столице. Теперь до точки назначения пассажиров будет доставлять экологичный транспорт, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

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Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что м2 является одним из самых популярных и протяженных городских маршрутов. В среднем в будний день по нему совершается около 22 тысяч поездок. Сам маршрут проходит от станции метро "Парк Победы" через центр Москвы до станции "Владыкино", добавил он.

По его словам, в городе уже больше 1,3 тысячи электробусов. Таким образом, Москва – город номер один в Европе по количеству современного вида транспорта, подчеркнул заммэра.