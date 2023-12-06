На улице Демьяна Бедного может появиться парк площадью 23 га

Заброшенную территорию в районе Хорошево-Мневники планируется привести в порядок и благоустроить. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Активное градостроительное развитие столицы предусматривает не только возведение новых объектов, но и формирование благоприятной, комфортной для жизни и отдыха среды. В том числе это достигается и созданием новых рекреационных зон», — отметила Юлиана Княжевская.

В качестве примера председатель Комитета привела площадку 23,2 га в районе Хорошево-Мневники.

«Сегодня лесной массив, расположенный между улицами Народного Ополчения и Демьяна Бедного, а также жилой застройкой находится в заброшенном и захламленном состоянии. Мы предлагаем привести территорию в надлежащее вид и разместить в ее границах объекты рекреации и отдыха», — рассказала Юлиана Княжевская.