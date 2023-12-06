Заброшенную территорию в районе Хорошево-Мневники благоустроят
В районе Хорошево-Мневники приведут в порядок и благоустроят заброшенную территорию между ул. Народного Ополчения и ул. Демьяна Бедного. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.
«Сегодня лесной массив, расположенный между ул. Народного Ополчения и ул. Демьяна Бедного, а также жилой застройкой находится в заброшенном и захламленном состоянии. Мы предлагаем привести территорию в надлежащее вид и разместить в ее границах объекты рекреации и отдыха», – рассказала Княжевская.
Площадь участка, который планируется благоустроить, составляет 23,2 га.
«Активное градостроительное развитие столицы предусматривает не только возведение новых объектов, но и формирование благоприятной, комфортной для жизни и отдыха среды. В том числе это достигается и созданием новых рекреационных зон», – подчеркнула Княжевская.