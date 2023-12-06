Заброшенную территорию в районе Хорошево-Мневники благоустроят

«Сегодня лесной массив, расположенный между ул. Народного Ополчения и ул. Демьяна Бедного, а также жилой застройкой находится в заброшенном и захламленном состоянии. Мы предлагаем привести территорию в надлежащее вид и разместить в ее границах объекты рекреации и отдыха», – рассказала Княжевская.