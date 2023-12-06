Музей Победы продлит время работы в преддверии новогодних праздников

«С 23 декабря до 7 января Музей Победы будет открывать свои двери для гостей раньше, чем обычно – с 9:45, а работать – до 22:00. 31 декабря музей ждет посетителей до 16:00 (кассы открыты до 14:00), в этот день вход для школьников и студентов будет бесплатный. 1 января – выходной день», – говорится в сообщении.