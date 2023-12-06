Музей Победы продлит время работы в преддверии новогодних праздников
Музей Победы продлит часы работы в преддверии и в период новогодних праздников. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.
«С 23 декабря до 7 января Музей Победы будет открывать свои двери для гостей раньше, чем обычно – с 9:45, а работать – до 22:00. 31 декабря музей ждет посетителей до 16:00 (кассы открыты до 14:00), в этот день вход для школьников и студентов будет бесплатный. 1 января – выходной день», – говорится в сообщении.
Как уточняется, посетители смогут познакомиться с экспозицией Зала Исторической правды, с мультимедийным залом «Лица Победы», увидеть уникальную коллекцию портретов героев войны в Зале Полководцев, светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе» в Зале Славы, а также выставки «Новый год. Тыл приближает Победу», «Преемники. По стопам отцов», «Война: день за днем» и другие.
«Кроме того, в составе иммерсивных экскурсий можно посетить две масштабные экспозиции – «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Ребят от шести до 12 лет музей приглашает на исторический новогодний квест «Елка Победы. Звезда Героя». Он пройдет с 23 декабря по 7 января», – добавили в музее.
В пресс-службе отметили, что доехать до Музея Победы можно на бесплатном автобусе, который курсирует от станции метро «Парк Победы» и обратно. С 23 декабря автобус будет начинать ездить раньше, чем обычно – с 9:45.