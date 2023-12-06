Собянин: в 2024 году в ММКЦ «Коммунарка» появится новый лучевой корпус

Строительство комплекса лучевой терапии в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» будет окончено в 2024 году. Здание почти готово и строители уже приступили к монтажу внутренних инженерных коммуникаций. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

В новом здании площадью 12 889,9 «квадрата», рассчитанном на 50 койкомест, будет смонтирован уникальный цифровой комплекс для 3D- и 4D-лучевой терапии. Строительство нового корпуса, начатое два года назад, уже подходит к завершению и с его окончанием на территории ММКЦ «Коммунарка» будет полностью сформирован один из передовых медицинских кластеров столицы.