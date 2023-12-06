В Москве обновили деформационные швы на 34 мостовых сооружениях
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по замене деформационных швов на 34 инженерных сооружениях. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, на постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях. В этом году обновили такие конструкции на 34 объектах, в том числе мостах Яузский ТТК, Городня, Чугунный, Бесединский МКАД (внутренний), путепроводах Красносельский, Бутово МКАД, Текстильщики-2 и Семеновский", - сказал Бирюков.
По его словам, периодическая замена швов необходима, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар.
"Специалисты разобрали конструкции старых деформационных швов и установили новые, после чего провели армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта мостовые сооружения не закрывались для движения автотранспорта, вводились временные перекрытия по одной полосе", - добавил заместитель мэра.
Глава комплекса городского хозяйства заверил, что выполнение работ по замене деформационных швов позволяет повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.