Электрички ЦППК начнут ходить по новому графику с 10 декабря

С 10 декабря 2023 года поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) начнут курсировать по новому расписанию, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Ежегодно с каждого второго воскресенья декабря электропоезда в пределах Московского транспортного узла следуют по новому расписанию. В этом году изменения вступают в силу с 10 декабря. В их основу ложится анализ актуального пассажиропотока, чтобы сделать график максимально удобным с учетом пропускной способности каждого направления. В этом году специалистам ЦППК совместно с Московской железной дорогой удалось уменьшить интервалы движения некоторых поездов. Пассажиры четвертого диаметра смогут на 10 минут быстрее добираться из Апрелевки до Железнодорожного или обратно. За счет запуска третьего и четвертого центральных диаметров на всех направлениях увеличилось количество рейсов: 4 тыс. 174 по рабочим дням и 3 тыс. 908 по выходным – соответственно на 544 и 652 больше, чем в прошлом году», – говорится в сообщении.

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Еще назначено 13 дополнительных пригородных поездов, продлен маршрут следования 33 пригородным поездам, сокращено время в пути восьми пригородным поездам, назначены дополнительные остановки и изменен порядок курсирования шести пригородным поездам.

На Белорусско-Савеловском направлении назначено два новых поезда сообщением Лобня – Можайск и Савеловский вокзал – Дмитров; назначены дополнительные остановки по остановочным пунктам «Отрадное», «Здравница», «Дачное» поезду №6301 сообщением Икша – Голицыно; продлены маршруты шести пригородным поездам; восстановлены два рейса Дубна – Одинцово и 10 рейсов Москва – Одинцово.

На Курско-Рижском направлении назначено два поезда сообщением Серпухов – Волоколамск, один поезд сообщением Серпухов – Царицыно, продлен маршрут одному поезду; ускорен на 20 минут один поезд сообщением Москва – Тула; восстановлен поезд №6504 сообщением Дедовск – Стрешнево; продлен маршрут девяти пригородным поездам.

Кроме того, на Казанском направлении продлены маршруты двум поездам.

Также на Киевско-Горьковском направлении ускорены поезда на участке Железнодорожная – Апрелевка на 10 минут (время хода диаметральных поездов на участке Железнодорожная – Апрелевка составляет два часа, на участке Апрелевка – Железнодорожная один час 58 минут); продлены маршруты 14 пригородных поездов; ускорен маршрут следования пяти экспрессам: Москва – Владимир, Крутое – Москва, Москва – Захарово на 10 минут, Москва – Петушки и Москва – Владимир на 19 минут; назначено семь дополнительных поездов.

На Павелецком направлении ускорен маршрут следования двум поездам сообщением Москва – Узловая (на 16 минут – по маршруту Москва – Узловая, на шесть минут – в обратном направлении); продлен маршрут одному поезду; назначено три дополнительных поезда.

Помимо этого, на Ярославском направлении назначен один поезд в час пик сообщением Пушкино – Ярославский вокзал; продлен маршрут следования одному поезду; назначены дополнительные остановки по остановочным пунктам «Соколовская», «Подлипки-Дачные» поезду №6559 сообщением Щелково – Ярославский вокзал.