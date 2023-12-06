Москвичей предупредили о тумане до утра четверга
До утра четверга, 7 декабря, в Москве ожидается туман с видимостью до 200–700 м. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«По данным МЧС, до завтрашнего утра в городе ожидается туман с ухудшением видимости до 200–700 м», – говорится в сообщении.
В Дептрансе призвали водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения.