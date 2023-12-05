Москвичей предупредили о сильном тумане

Московское отделение МЧС России предупредило жителей столицы о сильном тумане, который придёт в регион в ночь на 6 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что туман наступит в час ночи и продержится до 10 утра. В связи с этим МЧС призывает столичных водителей быть внимательнее на дорогах — снизить скорость езды, увеличить дистанцию до впереди идущих машин, а также избегать опасных маневров.