Более 100 тысяч москвичей проголосовали за имя для малышки панды

Более 100 тысяч москвичей отдали свои голоса при выборе имени для малышки панды из Московского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Проголосовать за понравившееся имя можно на сайте или в приложении проекта «Активный гражданин». Пользователю достаточно иметь учетную запись на портале mos.ru.

На выбор предложено 10 вариантов имени. Среди них два русских, хорошо известных в Китае, — Маша и Катюша — и несколько китайских: Сяо Мо («маленькая Мо»), связанное с первым иероглифом в слове «Москва», Цзин Дин («златоглавая»), Бай Хоа («белая березка») и другие.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в минувшие выходные поделилась кадрами с осмотра зоологами детеныша панды. По ее словам, из-за того, что малышка уже не помещается в свою привычную корзинку, зоологи сделали ей новый манеж.