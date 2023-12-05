В Москве состоится форум «Медицина Молодая»

В рамках традиционной Недели российского здравоохранения в ЦВК «Экспоцентр» в четверг, 7 декабря, пройдет III Научно-образовательный форум «Медицина Молодая».

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В роли организаторов мероприятия выступили Минздрав России, Международный фонд развития биомедицинских технологий имени В. П. Филатова, АО «Экспоцентр».

Форум представляет собой уникальную площадку, собравшую молодых ученых и специалистов, лидеров мнений и представителей органов власти в области медицины для обсуждения и решения вопросов современного здравоохранения и формирования медицины будущего.

На мероприятии прозвучат самые передовые мнения о развитии медицины, будут продемонстрированы презентации о последних разработках, а также пройдут награждения молодых специалистов, работающих во благо страны.

Откроют форум выступление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, а также приветственные слова от зампреда Совфеда Инны Святенко и уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.