В Москве состоится форум «Медицина Молодая»

Форум «Медицина Молодая» состоится в Москве 7 декабря
В рамках традиционной Недели российского здравоохранения в ЦВК «Экспоцентр» в четверг, 7 декабря, пройдет III Научно-образовательный форум «Медицина Молодая».
В роли организаторов мероприятия выступили Минздрав России, Международный фонд развития биомедицинских технологий имени В. П. Филатова, АО «Экспоцентр».
Форум представляет собой уникальную площадку, собравшую молодых ученых и специалистов, лидеров мнений и представителей органов власти в области медицины для обсуждения и решения вопросов современного здравоохранения и формирования медицины будущего.
На мероприятии прозвучат самые передовые мнения о развитии медицины, будут продемонстрированы презентации о последних разработках, а также пройдут награждения молодых специалистов, работающих во благо страны.
Откроют форум выступление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, а также приветственные слова от зампреда Совфеда Инны Святенко и уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при поддержке правительства в столице реализуется масштабная программа по модернизации амбулаторной медицины. Сейчас к завершению подошел ее первый этап, по итогам которого было реконструировано 200 поликлиник.