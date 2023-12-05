Вильфанд: Рекордно высокие сугробы в Москве не растают еще долго

Высота сугробов в столице достигла рекордных для начала декабря показателей. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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— До конца недели высота снега в Москве будет максимальной, рекорд будет для каждого дня — до воскресенья включительно. Сегодня, по данным нашей главной станции Росгидромета на ВДНХ, высота снега составляет 37 сантиметров, — отметил Вильфанд.

При этом синоптик также добавил, что рекорд будет сохраняться в ближайшие несколько дней, поскольку максимальный показатель для 6 декабря — 31 сантиметр, для 7 декабря — 27 сантиметров и так далее. Учитывая нынешние погодные условия, никаких предпосылок к таянию снега пока нет.

Кроме того, специалист отметил, что такая высота сугробов может быть в конце зимы, а сейчас только начало сезона, передает агентство городских новостей «Москва».