Собянин: Москва подготовила праздничную программу к новогодним каникулам
Столица активно готовится к новогодним каникулам, для жителей города и его гостей организовано несколько праздничных проектов. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, в столице состоится фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима». С 22 декабря по 8 января на 15 исторических площадках гостей будут ждать представления, лекции, народные гулянья и многое другое. Всего запланировано более 400 событий.
Еще один проект под названием «Московское чаепитие» познакомит посетителей с традициями московской чайной культуры.
Мэр Москвы отметил в своем Telegram-канале, что туристический сервис Russpass поможет разобраться, как еще провести время в Москве с интересом.
Также Сергей Собянин рассказал, что москвичи смогут выбрать лучшее новогоднее оформление магазинов и ресторанов в проекте «Активный гражданин». По его словам, подать заявку на участие в голосовании можно будет в период с 11 по 28 декабря. Наиболее интересные объекты попадут в список, составлением которого займутся эксперты.