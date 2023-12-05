Москва подготовила праздничную программу к новогодним каникулам

Столица активно готовится к новогодним каникулам, для жителей города и его гостей организовано несколько праздничных проектов. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Так, в столице состоится фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима». С 22 декабря по 8 января на 15 исторических площадках гостей будут ждать представления, лекции, народные гулянья и многое другое. Всего запланировано более 400 событий.

Еще один проект под названием «Московское чаепитие» познакомит посетителей с традициями московской чайной культуры.

Мэр Москвы отметил в своем Telegram-канале, что туристический сервис Russpass поможет разобраться, как еще провести время в Москве с интересом.