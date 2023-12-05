В московских домах потеплели батареи отопления
Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха в столице в ночные часы может понижаться до минус 18-20 градусов, - отметил Петр Бирюков. - В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и в настоящее время полностью соответствует погодным условиям".
Он напомнил, что корректируют температуру в теплоносителях в зависимости от погоды: чем холоднее на улице, тем жарче батареи. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.