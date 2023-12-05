В московских домах потеплели батареи отопления

"Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха в столице в ночные часы может понижаться до минус 18-20 градусов, - отметил Петр Бирюков. - В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и в настоящее время полностью соответствует погодным условиям".