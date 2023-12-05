Собянин: Минимальная пенсия с городской доплатой с 1 января будет увеличена

Минимальная пенсия с городской доплатой с 1 января будет увеличена до 24 500 рублей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале по итогам заседания президиума столичного правительства .

Глава столицы также пояснил, что будет проведена индексация единовременных и ежемесячных социальных выплат москвичам. В частности, в 2024 году будут проиндексированы выплаты многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих; семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства; студенческим и приемным семьям; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы; юбилярам супружеской жизни; долгожителям и другим льготным категориям горожан.