Собянин поздравил с 100-летием газету «Вечерняя Москва»

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с 100-летием газеты «Вечерняя Москва». На протяжении века, изо дня в день, яркая, неповторимая и уважаемая «Вечерка» ведет летопись столичной жизни во всем ее многообразии. Для многих поколений читателей это источник оперативной и объективной информации, интересный собеседник и верный друг. Сегодня одна из старейших городских газет приумножает свои богатые традиции и динамично развивается вместе с Москвой. Вы расширяете круг выпускаемых изданий, запускаете новые востребованные форматы, создаете на базе медиацентра общественные клубы, активно участвуете в социально значимых городских проектах. И при этом главным в вашей работе, как и много лет назад, остаются предоставление содержательной и зачастую эксклюзивной информации, поиск новых тем и сюжетов», – говорится в поздравлении.