Пожарные спасли котенка из электрощитка на северо-западе Москвы

Пожарные спасли «пушистого электрика», забравшегося в щиток в доме на северо-западе столицы. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Сотрудники пожарно-спасательного отряда №204 прибыли по адресу улица Твардовского, дом 31 корпус 1. Жильцы сообщили о котенке, который забрался в электрический щиток, но не смог выбраться самостоятельно.

Специалисты вскрыли щиток и помогли питомцу выбраться из запутанных проводов. Спасательная операция попала на видео.

— Пушистый дебошир не пострадал и, удовлетворив любопытство своего внутреннего электрика, отправился в объятия хозяев, — пишет Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».