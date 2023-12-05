Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT спрогнозировал аномальные холода. RT на русском

По его словам, 5 декабря температура в Московской области опускалась до минус 17 градусов, а в столице – до минус 10 градусов. Морозы будут продолжаться до 10–11 декабря. Сетевое издание М24