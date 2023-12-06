Три жилых дома строят в районе Котловка по программе реновации
В рамках программы реновации в районе Котловка возводят три жилых дома, сообщила пресс-служба столичного департамента строительства.
«Сегодня на территории района Котловка для переселения по программе реновации строят три жилых дома. В проектировании находятся еще два объекта жилой площадью 63,7 тыс. кв. м», – приводятся в материале слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.
Уточняется, что новостройки возводят по адресам: ул. Нагорная, вл. 5А; ул. Ремизова, вл. 11, корп. 2; ул. Большая Черемушкинская, вл. 25Б.
В ведомстве рассказали, что готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Так, первые этажи домов сделают нежилыми. Там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Еще на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.
«С момента старта программы в районе введено четыре новостройки. Всего в районе Котловка новые квартиры по программе реновации получат жители 82 домов», – отметил Загрутдинов.