Открыто голосование за самое красивое фото электротрамвайчиков

В проекте «Активный гражданин» открылось голосование за выбор победителя городского конкурса фотографий электросудов. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Жители столицы смогут выбрать три самых красивых снимка из 10 предложенных вариантов. Участие в конкурсе мог принять любой желающий, прислав фотографию электрического судна на одном из маршрутов.

— Мы рады, что новый вид городского транспорта нравится пассажирам и его часто фотографируют. С момента открытия двух регулярных речных маршрутов совершено уже более 370 тысяч поездок, — рассказал глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Сейчас популярностью среди москвичей пользуются речные маршруты Киевский — Сердце Столицы и ЗИЛ — Печатники, по которым курсируют сразу несколько электрических судна, вмещающих до 50 пассажиров. Все электротрамвайчики были названы в честь рек, которые протекают через столицу: «Синичка», «Пресня», «Яуза», «Неглинка», «Жужа» и другие, указано на официальном сайте мэра Москвы.