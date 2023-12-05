Синоптик рассказал об аномальных холодах в Москве и Подмосковье

В Москве и Московской области уже начались аномальные холода, сообщил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT.

По его словам, 5 декабря температура в Московской области опускалась до минус 17 градусов, а в столице – до минус 10 градусов. Морозы будут продолжаться до 10–11 декабря.

"Самый холодный день будет 10 декабря. До минус 22 – минус 23 градусов. Аномально холодная погода в Москве на 7 и более градусов ниже нормы в течение четырех дней будет", – сказал Цыганков.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь в Москве, 5 декабря, стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха на базовой метеостанции Москвы опустилась до минус 12,9 градуса.

В столичном регионе с ночи 5 декабря до 23:00 8 декабря действует "оранжевый" уровень погодной опасности. Причиной тому – аномально холодная погода со средней температурой на 7–10 градусов ниже нормы. Аномальные температуры в Подмосковье могут достичь и 14 градусов ниже нормы.