Выпущены тематические карты «Тройка» для влюбленных в Москву

Тематические транспортные карты «Тройка» «Твой город — твое дело» выпустили в столице. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Telegram / Дептранс Москвы

На карте изображены главные достопримечательности и знаковые места столицы: Красная Площадь, Москва-Сити, Сталинские высотки и другие. Также на карте есть подпись: «Для влюбленных в Москву».

Для покупки такие карты доступны в кассах Кольцевой линии столичного метрополитена, указано в официальном Telegram-канале департамента.

Лимитированные тематические карты «Тройка» выпустила и «Вечерняя Москва» в честь своего 100-летия. Ее дизайн представлен в фирменных красно-белых цветах старейшего московского издания. Приобрести такой проездной билет можно с 6 декабря в кассах Кольцевой линии столичного метро.