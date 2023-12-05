Сергей Собянин рассказал о необычных поездах в московском метро

С 2010 года в московском метрополитене обновили более четырех тысяч поездов. В то же время, столичные власти стремятся сохранять историю Московского метро, а также сделать его ярче и разнообразнее. О самых необычных поездах метро столицы рассказал во вторник, 5 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин.

© Сергей Собянин. Личный блог

По его словам, сейчас составы современных серий составляют 73 процента рабочего парка столичного метро, а в 2024-2025 годах в Москве планируют закупить свыше 500 новых поездов. Тем не менее, здесь можно увидеть, например, ретропоезд «Сокольники», появившийся на Сокольнической линии метро еще в тридцатые годы. Он отличается пружинными диванами, уютными светильниками-бра и необычным внутренним оформлением.

Другой необычный поезд «Акварель» ходит по Арбатско-Покровской линии. С одной из его сторон вместо окон и сидений развешены картины, а каждый вагон имеет собственную цветовую гамму. Всего за время работы поезда в нем сменилось свыше 10 экспозиций.

На Солнцевской линии столичного метрополитена можно прокатиться на одном из поездов «Ока», которые получили прозвище «Баклажан»: они имеют фиолетово-голубую расцветку, рассказал Сергей Собянин на на сайте своего личного блога.