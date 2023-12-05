Собянин поздравил москвичей с годовщиной начала контрнаступления в битве под Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей столицы с 82-й годовщиной начала контрнаступления войск СССР в битве под Москвой. Соответствующий пост опубликован на его официальном сайте.

Мэр отметил, что разгром фашистов у Москвы «навсегда вписан в героическую летопись Отчизны». Именно в столице тогда еще Советского государства войска Адольфа Гитлера потерпели первое крупное поражение в ходе Второй мировой войны.

«Память о подвиге бойцов Красной армии, ополченцев, партизан и всех защитников Москвы передается из поколения в поколение, от сердца к сердцу», — подчеркнул Собянин.

Битва под Москвой началась 30 сентября 1941 года и длилась до 20 апреля 1942 года в годы Великой Отечественной войны. В сражении участвовали более семи миллионов человек.