В Москве ожидаются небольшой снег и до минус 10 градусов
Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, гололедица и температура воздуха до минус 10 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет 8-10 градусов мороза, в ночь на среду - до минус 17 градусов.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит примерно 753 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах минус 11 - минус 6 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 20 градусов.