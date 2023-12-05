В Москве ожидаются небольшой снег и до минус 10 градусов

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, гололедица и температура воздуха до минус 10 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 8-10 градусов мороза, в ночь на среду - до минус 17 градусов.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит примерно 753 мм ртутного столба.