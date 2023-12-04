Свыше 30 рейсов задержали или отменили в Москве из-за снегопада

Снегопад вызвал существенные проблемы в сфере авиаперевозок: свыше 30 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово», следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Свыше 30 рейсов задержали или отменили в Москве
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По данным портала, по состоянию на 19:20 мск в «Шереметьево» задержано 15 рейсов, ни один не отменен.

В «Домодедово» 7 рейсов задержано, 4 — отменено, во «Внуково» 6 рейсов задержаны, 3 — отменены.

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Ранее синоптики сообщили, что циклон «Оливер», пришедший из Италии, принес мощный снегопад в столичный регион.

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