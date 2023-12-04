Более 135 тысяч человек задействовали в уборке снега в Москве

Городские службы работают в усиленном режиме из-за сильных снегопадов в столице. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

© Вечерняя Москва

— В воскресенье и в ночь на понедельник в городе выпало 23 сантиметра снега, главной задачей было оперативно очистить ключевые магистрали, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта, автомобилей «Скорой помощи» и оперативных служб. Сегодня ночью в общей сложности в работах по очистке улиц и дорог от снега принимали участие более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц коммунальной техники, — рассказал он.

На текущий момент в городе продолжаются работы по уборке снега. При этом специалисты непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети. Аварийные бригады также находятся на круглосуточном дежурстве, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В пресс-службе Гидрометцентра России сообщили, что «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за аномальных морозов. Кроме того, до вечера 5 декабря в городе ожидается сильный снег, заносы и обледенение.