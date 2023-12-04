В столице продолжается масштабная уборка снега

Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабную уборку столицы после снегопада. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В воскресенье и в ночь на понедельник в городе выпало 23 сантиметра снега, главной задачей было оперативно очистить ключевые магистрали, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта, автомобилей скорой помощи и оперативных служб. Сегодня ночью в общей сложности в работах по очистке улиц и дорог от снега принимали участие более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц коммунальной техники», — отметил Петр Бирюков.
Работы велись непрерывно и продолжаются до сих пор. Специалисты постоянно наблюдают за состоянием улично-дорожной сети, а также проводят сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Сейчас началась очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями.
Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов.