В столице продолжается масштабная уборка снега

«В воскресенье и в ночь на понедельник в городе выпало 23 сантиметра снега, главной задачей было оперативно очистить ключевые магистрали, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта, автомобилей скорой помощи и оперативных служб. Сегодня ночью в общей сложности в работах по очистке улиц и дорог от снега принимали участие более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц коммунальной техники», — отметил Петр Бирюков.