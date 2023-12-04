Москва присоединилась к флешмобу в поддержку акции «Сохраним лес»

В период с 27 по 30 ноября в ряде российских регионов состоялся масштабный световой флешмоб в рамках Всероссийской экологической акции «Сохраним лес». Москва не осталась в стороне и присоединилась с нему. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

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Города-участники, включив зеленую подсветку на фасадах зданий, телебашнях и других архитектурных сооружениях, образовали между собой на карте России слово «лес». Москва в свою очередь поддержала проект зеленой подсветкой Тверского и Страстного бульваров. Традиционным цветом акции осветилась Останкинская телебашня при поддержке РТРС.

В октябре мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как развитие столичной энергосистемы повлияло на экологию. Глава города отметил, что выбросы в окружающую среду сократились в два раза за последние 10 лет благодаря развитию энергосистемы столицы. Несмотря на рост валового продукта столицы на 40 процентов, энергопотребление в городе снижается.