Москвичей предупредили о сибирских морозах после сильной метели

В Гидрометцентре предупредили о сибирских морозах после сильной метели в Москве
На смену циклону «Оливер», засыпавшего Москву снегом, в столицу придет резкое похолодание. Об этом рассказал «Звезде» начальник отдела Ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
«У нас сейчас давление начинает расти. Уже сегодня в ночь мы получим температуру соответственно -13... -15 градусов в два раза холоднее. По Москве самый холодный день - это будет ночь с четверга на пятницу -15... -20 градусов, а в области до -23 может быть мороз», - пояснил начальник отдела Ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Ученый пояснил, что это аномальные для декабрьской Москвы морозы - примерно на 10 градусов ниже нормы. Такой холодный погоды в начале декабря давно не было.
О «проделках» циклона Оливер и последствиях сильнейшего за последние 70 лет снегопада в российско столице, смотрите в сюжете Натальи Жадько.