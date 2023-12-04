Москвичей предупредили о сибирских морозах после сильной метели

«У нас сейчас давление начинает расти. Уже сегодня в ночь мы получим температуру соответственно -13... -15 градусов в два раза холоднее. По Москве самый холодный день - это будет ночь с четверга на пятницу -15... -20 градусов, а в области до -23 может быть мороз», - пояснил начальник отдела Ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.