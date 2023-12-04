Аэроэкспрессы в аэропорты Москвы курсируют по расписанию

Аэроэкспрессы в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают курсировать по расписанию, несмотря на снегопад в Москве и Московской области, говорится в сообщении компании "Аэроэкспресс".

"Аэроэкспрессы в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают курсировать по расписанию в условиях продолжающегося снегопада в Москве и Московской области", - отмечается в сообщении.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за снегопада. Для поездки в аэропорт в текущих погодных условиях компания рекомендует планировать маршрут в аэропорт заранее и пользоваться поездами Аэроэкспресс.

В компании также сообщили, что принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения и комфорта пассажиров, независимо от погодных условий.