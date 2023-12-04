В переходе станции «Университет Дружбы Народов» установили художественное панно
Заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал об окончании работ в подземном переходе у станции метро «Университет Дружбы Народов».
Об этом сообщает НСН.
«В этом переходе завершён монтаж художественного панно, посвящённого сотрудничеству ведущих мегаполисов мира», – сказал Бочкарёв.
Как отметил чиновник, строители в течение месяца монтировали конструкцию длиною 50 м и общей площадью 120 кв. м. Панно состоит из тысяч элементов художественного стекла.
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