В переходе станции «Университет Дружбы Народов» установили художественное панно

Заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал об окончании работ в подземном переходе у станции метро «Университет Дружбы Народов» .

Как отметил чиновник, строители в течение месяца монтировали конструкцию длиною 50 м и общей площадью 120 кв. м. Панно состоит из тысяч элементов художественного стекла.