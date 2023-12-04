Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейсов в аэропортах Москвы

Прокуратура держит на контроле связанную с задержкой рейсов из-за снегопада в аэропортах Москвы ситуацию.

Согласно сообщению пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, ведомство, осуществляющее надзор за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, осуществляет контроль за оказанием услуг пассажирам, передает ТАСС.

В прокуратуре отметили, что в случае выявления нарушений при оказании услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что высота сугробов в Москве составляет 36 см, и это рекорд за все 145 лет метеонаблюдений.