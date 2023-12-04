Синоптик Тишковец: Высота снежного покрова в Москве достигла небывалых величин
За прошедшие сутки в Москве выпало порядка 25–30 процентов от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в столице достигла небывалых величин. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Специалист объяснил, что один миллиметр осадков в переводе на воду приблизительно равен одному сантиметру снега. Так, если накануне на метеостанции на ВДНХ зафиксировали 19 сантиметров снега, то к сегодняшнему дню этот показатель может равняться уже 30 сантиметрам. Это более чем в четыре раза превышает положенную в начале зимы норму. Точные данные станут известны после 9 утра.
— Мало того, такого снежного покрова либо не было никогда за всю историю измерений, либо случился повтор рекордов 71-летней и 19-летней давности (1952 и 2004 годы), когда снегомерная линейка проваливалась на глубину 30 сантиметров, — написал Тишковец в Telegram-канале.
Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что столичный регион обновил суточный рекорд по количеству выпавших осадков.
Городские службы работают в усиленном режиме из-за сильных снегопадов в столице. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов, состояние улично-дорожной сети непрерывно контролируется.