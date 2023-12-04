За прошедшие сутки в Москве выпало порядка 25–30 процентов от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в столице достигла небывалых величин. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

Специалист объяснил, что один миллиметр осадков в переводе на воду приблизительно равен одному сантиметру снега. Так, если накануне на метеостанции на ВДНХ зафиксировали 19 сантиметров снега, то к сегодняшнему дню этот показатель может равняться уже 30 сантиметрам. Это более чем в четыре раза превышает положенную в начале зимы норму. Точные данные станут известны после 9 утра.