Собянин рассказал о благоустройстве Воробьевской набережной и Аллеи Славы

Один из самых востребованных проектов благоустройства 2023 года на Воробьевской набережной и Аллее Славы звезд зимних Олимпийских игр успешно завершен. Об этом в понедельник, 4 декабря, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Место отдыха, прогулок и занятий спортом обновилось, сохранив привычный облик. Сейчас на Воробьевской набережной и Аллее Славы высаживают деревья. В зеленой зоне появятся почти 80 лип, рябин, черемухи, елей, а весной к ним добавятся еще более 400 кустарников. Для любителей пеших прогулок маршрут вдоль заказника «Воробьевы горы» после благоустройства увеличился почти на три километра.

Новым объектом на Воробьевых горах стала Аллея Славы звезд зимних Олимпийских игр. Во время прогулки от эскалаторной галереи к смотровой площадке и горнолыжному комплексу все желающие смогут узнать больше о 15 зимних олимпийских видах спорта и знаковых вехах в их истории, великих олимпийцах прошлого и современности.

— Прогулки по Воробьевым горам уже больше ста лет радуют москвичей и гостей города, и наша задача хранить этот уникальный уголок Москвы для будущих поколений, — написал Сергей Собянин в личном блоге.