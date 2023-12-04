«Лапки порой вязнут»: Московский зоопарк показал утреннюю прогулку манула Тимофея
Манул Тимофей из Московского зоопарка с самого утра отправился на прогулку по заснеженному вольеру. Кадрами с палласовым котом поделились в пресс-службе столичного зоосада в понедельник, 4 декабря.
Тимофей осторожно осматривается, прежде чем сделать шаг: по такому снегу гулять не так-то непросто. Но в дикой природе манулу пришлось бы гораздо сложнее.
— Здесь хотя бы дорожки расчищают. А там маленькие лапки порой вязнут в полную силу, — отметили в Telegram-канале Московского зоопарка.
К снегу Тимофей все еще привыкает. На кадрах, которыми поделился Московский зоопарк в первый день зимы, палласов кот с опаской и неторопливостью пробирается по заснеженному вольеру. Возможно, первый день самого морозного сезона в году смутил Тимошу.
Рядом с вольером панды Жуи из Московского зоопарка недавно было скопление — фанаты и журналисты приехали посмотреть на косолапого. Тем временем манул Тимофей остался в одиночестве без внимания в своем жилище. Кадрами печального манула поделилась генеральный директор зоосада Светлана Акулова.