Манул Тимофей из Московского зоопарка с самого утра отправился на прогулку по заснеженному вольеру. Кадрами с палласовым котом поделились в пресс-службе столичного зоосада в понедельник, 4 декабря.

Тимофей осторожно осматривается, прежде чем сделать шаг: по такому снегу гулять не так-то непросто. Но в дикой природе манулу пришлось бы гораздо сложнее.

— Здесь хотя бы дорожки расчищают. А там маленькие лапки порой вязнут в полную силу, — отметили в Telegram-канале Московского зоопарка.

К снегу Тимофей все еще привыкает. На кадрах, которыми поделился Московский зоопарк в первый день зимы, палласов кот с опаской и неторопливостью пробирается по заснеженному вольеру. Возможно, первый день самого морозного сезона в году смутил Тимошу.