Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТиНАО
Строительство нового участка Московского скоростного диаметра (МСД) до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершено на 45 процентов. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, объект будет включать один мост, два тоннеля и четыре эстакады. Этот участок пройдет под Симферопольским шоссе и эстакаде над Варшавским шоссе, а также по тоннелю под 32-м километром МКАД и мосту над рекой Битцей. Специалисты оборудуют надземные переходы через МКАД возле остановки «Южная ТЭЦ» и в районе строящегося сейчас жилого комплекса «Южная Битца».
— Этот участок завершит формирование МСД с выездом на Симферопольское шоссе, Варшавское шоссе и на трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, — рассказал глава города в своем Telegram-канале.
Также в ТиНАО продолжается строительство нового дублера Киевского и Калужского шоссе — дороги Мамыри — Пенино — Шарапово. Дорога, общая протяженность которой составит 10,2 километра, готова уже на 65 процентов.