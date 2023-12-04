Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТиНАО

По его словам, объект будет включать один мост, два тоннеля и четыре эстакады. Этот участок пройдет под Симферопольским шоссе и эстакаде над Варшавским шоссе, а также по тоннелю под 32-м километром МКАД и мосту над рекой Битцей. Специалисты оборудуют надземные переходы через МКАД возле остановки «Южная ТЭЦ» и в районе строящегося сейчас жилого комплекса «Южная Битца».